Tego potrzebują, żeby zrzucić mistrza z tronu. W czwartek poznamy odpowiedź

To musi zrobić Sparta, żeby zrzucić Motor z tronu

Jeśli Sparta chce zrzucić Motor z tronu, to teraz ona musi zdobyć 51 punktów. Tylko, jak to zrobić? Nawet jeśli trio Daniel Bewley, Artiom Łaguta, Piotr Pawlicki znów pojedzie, jak z nut i zbierze 38 punktów, to będzie za mało, żeby cieszyć się z wygranej. Sparta potrzebuje czegoś jeszcze.