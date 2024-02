Tego nikt się nie spodziewał. Polak wraca do macierzy

Gwiazda METALKAS 2. Ekstraligi znalazła nowe zajęcie. Kibice bydgoskiej Polonii mogą odetchnąć z ulgą. To nie przeszkodzi w walce o awans do elity.

Takich pieniędzy jeszcze nie było. Gwiazdor zgarnie fortunę

Krzysztof Buczkowski liczył, że awans z Falubazem zagwarantuje mu powrót do PGE Ekstraligi. Tak się jednak nie stało. Klub mu nie zaufał i ściągnął Jarosława Hampela oraz Piotra Pawlickiego. Szanse Polaka na powrót do elity stopniowo maleją. Nie jest to już ten sam zawodnik, co jeszcze kilka lat temu, kiedy czarował kibiców z Grudziądza szarżami po zewnętrznej.