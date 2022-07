Spuścili Start zaocznie

Tutaj nie było żadnych skomplikowanych łamigłówek matematycznych rodem z podręcznika Pitagorasa. ROW musiał wygrać. Byle jak, ale wygrać i utrzymanie miał pewne jak w szwajcarskim banku. Jednak to w jakich bólach rodziło się to zwycięstwo przeszło chyba wszelkie oczekiwania gospodarzy.

Kiedy para Zengota-Wojdyło pokonała 4:2 Kurtza i Iversena, parę telewizorów w gnieźnieńskich domach zostało wyrzuconych przez okno. Stało się jasne, że Aforti Start w niedzielnym spotkaniu na domowym torze ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra pojedzie już tylko o honor i godne pożegnanie z eWinner 1. Ligą. Działacze z Gniezna muszą być teraz przygotowani na to, że zamiast żywiołowego dopingu, atmosfera na trybunach będzie przypominała bardziej niż stypę. A wystarczyłoby, żeby ROW zremisował z Orłem, wówczas, to w Rybniku obgryzaliby paznokcie z nerwów i byli zdani na łaskę Falubazu.

Orzeł przystąpi do fazy play-off z piątego miejsca. Na nic zdała się motywacyjna premia 50 tys. do podziału na drużynę od właściciela Witolda Skrzydlewskiego, która wpadłaby do kieszeni zawodników z Łodzi po tryumfie na Górnym Śląsku.

Abstrahując od całej dramaturgii i ciekawego widowiska, z punktu widzenia kibiców, to jednak trochę dziwne, że dwa decydujące o utrzymaniu jednej bądź drugiej drużyny spotkania są planowane nie tylko na różne pory, ale na dodatek rzuca się je na inny dzień! W piłkarskiej PKO Ekstraklasie, to sytuacja wręcz nie do pomyślenia. Skoro można do minimum ograniczyć kombinacje, to chyba warto w dalszej perspektywie rozważyć planowanie zawodów, zwłaszcza tych nie o przysłowiową pietruszkę na jednakową porę.