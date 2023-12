Tego nie wiecie o mistrzu Polski. Oto jego marzenie

W podcaście Jacka Dreczki Bartłomiej wypowiedział się na temat startów przeciwko Januszowi Kołodziejowi, którego szkółki jest wychowankiem. - Jeszcze nigdy nie udało się wygrać z Januszem . Próbowałem, nawet prowadziłem, ale było bez szans. Chciałoby się powiedzieć, że największa szansa byłaby u siebie we Wrocławiu, ale tam to Janusz dosłownie lata. Opanował ten tor - powiedział żużlowiec ze śmiechem.

To jest marzenie mistrza Polski juniorów

Bartłomiej Kowalski wyznał też, jakie jest jego żużlowe marzenie. - Jestem chłopakiem z Tarnowa, więc oczywiście chciałbym kiedyś pojechać w barwach Unii. Najlepiej właśnie z Januszem Kołodziejem - stwierdził. Na ten moment nie jest to rzecz jasna realne nie tylko z powodu kontaktu Kowalskiego w Sparcie . Unia jeździ w Krajowej Lidze Żużlowej, a tam Kowalski na pewno nie ma zamiaru startować. To chłopak o znacznie większych ambicjach.

Pytanie, czy kiedykolwiek będzie mu dane spełnić właśnie to marzenie. Póki co Unia jest bardzo daleko od PGE Ekstraligi, choć na sezon 2024 zmontowała kapitalny, gwiazdorski skład: David Bellego, Daniel Jeleniewski, Adrian Cyfer, Timo Lahti czy Kenneth Bjerre. W klubie zmieniły się pewne osoby i być może to spowoduje odbudowę tego zasłużonego ośrodka. I z pewnością sam Kowalski też na to liczy.