Tego nie grali. Ponad 150 lat w jednym biegu!

Damian Baliński to rocznik 1977, Hans Andersen 1980, Zbigniew Suchecki 1984, a Tim Soerensen 2000 . Łącznie daje to 151 lat w jednym biegu pod taśmą. Oczywiście wynik mógł być znacznie lepszy, ale Soerensen go zaniżył. Dodajmy, że gonitwa zakończyła się wygraną miejscowych 5:1. Swoją drogą zwłaszcza Kolejarz postawił w tym roku na bardzo znane, ale już mocno wiekowe nazwiska. Poza Balińskim i Andersenem, jest przecież 45-letni Scott Nicholls, którego udało się namówić na powrót do polskiej ligi. Jest też 30-letni Ryan Douglas, a 24-latek Tomasz Orwat wygląda przy nich niczym dzieciaczek.

Wciąż daleko im do najstarszych

46-letni Baliński to zawodnik o cztery lata młodszy niż najstarsi obecnie jeżdżący. Mowa tu o choćby Rune Holcie, który co prawda obecnie pozostaje bez klubu, ale nadal jest aktywnym żużlowcem. W sierpniu skończy 50 lat. Mało kto wie, ale jest na świecie jeden żużlowiec starszy od Holty. To słynny pardubicki rezerwowy ze Zlatej Prilby, czyli Jaroslav Petrak. On także jest z rocznika 1973, ale z lutego. Za kilka miesięcy zatem skończy 51 lat. Jego karierę należy jednak traktować z przymrużeniem oka. To bardziej hobbysta.