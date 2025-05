Tego milioner może już nie wytrzymać. W Falubazie o krok od personalnej rewolucji

Menedżer Falubazu skreślił Piotra Pawlickiego. Czy chodziło mu o komfort pracy?

Przemysław Pawlicki, brat Piotra, który w ostatnich dwóch meczach ratował wynik zespołu, też został początkowo skreślony. Wrócono do niego, gdy nagle posypała się cała wizja składu, bo Tai Woffinden ogłosił, że jednak nie pójdzie do Falubazu i skorzysta z oferty Texom Stali Rzeszów. To nie był jednak przypadek. Do 3-krotnego mistrza świata dotarło, że Falubaz chce się go pozbyć, więc tylko uprzedził ruch klubu.