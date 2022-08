Tego junioa wyrywają sobie z rąk. Miliony w grze

Moje Bermudy Stal Gorzów zgłosiła się do Mateusza Cierniaka jako pierwsza, ale już ma poważną konkurencję, bo kluby z Częstochowy i Grudziądza też są zainteresowane zdolnym juniorem. A to wcale nie musi być koniec, bo jak się w środowisku rozniesie, że Cierniak jest chętny do rozmów, to za chwilę zgłoszą się kolejni chętni.