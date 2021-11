Tego jeszcze nie było! Polski klub wprowadził karnet na program

Okres jesienno-zimowy pod względem marketingowym zdecydowanie należy do Moje Bermudy Stali. Zaczęło się z grubej rury, za sprawą odwetu na Bartłomieju Kowalskim za to, że ten wybrał ofertę Betard Sparty. Najpierw na kibicowskim fan page’u wyciekło zdjęcie żużlowca w barwach klubowych w towarzystwie prezesa Marka Grzyba, a następnie prywatna korespondencja zawodnika w sprawie rozmiaru garnituru potrzebnego na uroczystą galę zapowiadającą sezon. Fani to kupili i większość z nich momentalnie wylała złość na młodzieżowcu.

Nie minęło kilka tygodni i Gorzów znów dał o sobie znać. Wszystko za sprawą świetnej akcji z udziałem Patricka Hansena. Sympatycy, którzy nabyli karnety na sezon 2021 musieli się mocno zaskoczyć, gdy po odebraniu telefonu usłyszeli Duńczyka mówiącego w naszym języku i przedstawiającego im się jako nowy reprezentant Stali. - Dzięki za telefon, widzimy się na Jancarzu - napisał pan Marian. - Ciekawe skąd ma mój numer telefonu - zastanawiał się pan Tomasz. - Będziemy mieli z niego pociechę - przewidywał pan Witold. Majstersztyk.

Pierwszy w Polsce karnet na program

Gdy wydawało się, że w listopadzie nie wydarzy się już nic ciekawego, marketingowcy Stali ponownie zachwycili swoich najwierniejszych kibiców. Chodzi o specjalny, całosezonowy voucher na program. Za jedynie 70 złotych nabywca przed każdym meczem w rundzie zasadniczej będzie mógł odebrać swój egzemplarz bez zbędnych kolejek i stresu związanego z brakiem dostępnych sztuk.

- Sprzedaż Kart rozpocznie się 30 listopada o godz. 12:00. Karty "Program" dostępne będą w Sklepie Kibica przy Stadionie oraz na stronie bilety.stalgorzow.pl - czytamy we wpisie na Facebooku. W komentarzach aż roi się od podekscytowanych fanów. - Teraz już nie będzie problemu, że programy się skończyły. Doskonałe rozwiązanie - napisała pani Małgorzata. - Fajny pomysł - pochwalił pan Marcin.

Poza sprzedażą specjalnych karnetów na program, klub za kilka dni rozpocznie także dystrybucję wejściówek całosezonowych. W tym przypadku ceny rzucają na kolana. Dorosły kibic, chcący obejrzeć siedem spotkań na stadionie imienia Edwarda Jancarza, musi wydać minimum 290 złotych.