Tego jeszcze nie było. Polacy na dnie

Chyba największym rozczarowaniem do tej pory był Przemysław Pawlicki, który w 2018 roku toczył zażartą walkę z Craigiem Cookiem o uniknięcie miana najsłabszego uczestnika cyklu. Zaledwie jeden raz zdołał awansować do półfinału. Bardzo kiepsko w 2005 roku prezentował się także Tomasz Chrzanowski, a fatalne sezony mieli Krzysztof Kasprzak i Piotr Protasiewicz.

To były jednak zawsze pojedyncze przypadki tych, którzy zawodzili. W stawce przeważnie mieliśmy kilku Polaków i wielu z nich co najmniej w niektórych turniejach było w stanie walczyć o czołowe miejsca. Pozostali, tacy jak np. Sebastian Ułamek czy Grzegorz Walasek jeździli średnio, ale również potrafili zajść wysoko.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Sędziowie. Czy mamy z nimi problem? INTERIA.TV

Polacy na szarym końcu. Co się dzieje?

Gdy do GP 2022 awansowali Patryk Dudek i Paweł Przedpełski, mieliśmy nadzieję na ich niezłe występy. Ten pierwszy to przecież wicemistrz świata z 2017 roku, wracający do walki o tytuł. Drugi z kolei głodny sukcesów wielki talent, który w ostatnich sezonach przywrócił wiarę w spełnienie swoich marzeń.

Tymczasem obaj Polacy jadą słabo i znajdują się na końcu klasyfikacji generalnej. Dudek nawet raz nie awansował do półfinału. Przedpełski zrobił to w Warszawie, czym rozbudził spore nadzieje. Potem jednak przyszła Praga i porażka z Danielem Klimą.

Cykl jest jeszcze długi, ale powoli czas się obudzić. Widzą to także kibice. - O medalach panowie mogą zapomnieć. Liczyłem zwłaszcza na Dudka, ale jemu chyba ten rok przerwy bardzo zaszkodził. Mam wrażenie, że odstaje od czołówki. Przedpełski płaci frycowe, ale z drugiej strony to nie jest junior, tylko ukształtowany, 27-letni zawodnik - pisano.

Kolejne zawody cyklu już w sobotę w Teterow. Janowski ze Zmarzlikiem walczą o utrzymanie pozycji w strefie medalowej, ale Dudek i Przedpełski powoli już zaczynają batalię o pozostanie w elicie.