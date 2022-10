Tego jeszcze nie było. Jesień, a u nich sezon w pełni

Dohren to prawdopodobnie najbardziej unikatowy tor na świecie. W środku lasu na północy Niemiec zlokalizowany jest obiekt, który ma start niemal w parku maszyn. Mało tego, tor w Dohren nie ma prostych. Zawodnicy cały czas jadą ślizgiem. Pod tym względem nie ma drugiego takiego na świecie. 15 października odbędą się najbardziej prestiżowe zawody dla tamtejszej społeczności. Przyjedzie sporo znanych nazwisk. Po turnieju zaplanowano wielką imprezę.

Ale kibice lubiący unikatowe tory będą mieć tego dnia problem. W samych Niemczech będziesz także turniej w Neuenknick (zaplanowany na 9:00, by zdążyć do Dohren) oraz w Jubek, gdzie zawody organizowane są niezwykle rzadko. Jakby tego było mało, tego samego dnia wraca żużel do słynnego włoskiego Lonigo, a także austriackiego st. Johann. Ten ostatni obiekt położony jest przepięknie, w samych górach.