Tego dawno nie było. Liga trwa, ale zwycięzcę już znamy?

Jako że Sparta wygrała także w Lublinie, na terenie aktualnego mistrza Polski (a było to jeszcze przed kontuzją Dominika Kubery), rodzi się pytanie czy ktokolwiek ten zespół będzie w stanie zatrzymać. Na ten moment nie widać kandydata. Dla wielu był to Włókniarz, bo ten zespół całkiem nieźle spisał się na wyjeździe we Wrocławiu, mimo porażki. Typowano, że może to właśnie częstochowianie zatrzymają w końcu ten pędzący pociąg, ale nic bardziej mylnego. Na przewidywaniach się skończyło.