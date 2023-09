Te turnieje to ich specjalność. Polacy znów są bezradni

W tegorocznym cyklu nowy mistrz jest już praktycznie znany, ponieważ z komfortową przewagą na czele stawki znajduje się Mikkel Michelsen. Duńczyk z jednej strony pokazuje ogromne umiejętności, lecz z drugiej ma też ogromne szczęście . Kto wie jak wyglądałaby klasyfikacjageneralna, gdyby pierwszych zmagań w Częstochowie nie odpuścił Janusz Kołodziej. Polak nawet pomimo przeciwności losu i pechowej kontuzji na otwarcie cyklu włączył się w medalową rozgrywkę, bo plasuje się na najniższym stopniu podium i do drugiego Leona Madsena traci zaledwie cztery "oczka".

Dla kogo medale w PGE Ekstralidze?

W ten weekend pauzuje pierwsza i druga liga, ale za to poznamy końcowe rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. Sobota minie pod znakiem meczu o trzecie miejsce, w którym Tauron Włókniarz ma u siebie do odrobienia dziesięciopunktową stratę z meczu w Toruniu. Dwanaście "oczek" więcej od Platinum Motoru musi zdobyć z kolei Betard Sparta, by świętować kolejne złoto drużynowych mistrzostw Polski. Poniżej przedstawiamy rozpiskę transmisji. Dowiecie się z niej jakie stacje pokażą wyżej wymienione starcia.