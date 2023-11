Te transfery zatrzęsą ligą? Zielona Góra zwariowała!

Bracia znów razem

Wzmocnili formację juniorską

Zielona Góra szaleje

Ludzie w Zielonej Górze wręcz oszaleli. Doszły nas słuchy, że zaczepiając na ulicy byłych zawodników klubu, a także inne osoby związane z klubem obecnie lub w przeszłości, fani pytają czy Falubaz zdobędzie medal. Liczą na to. Oczywiście celem numer jeden dla Falubazu jest utrzymanie i już to będzie sporym sukcesem zważając na zbudowaną kadrę. Mówią o tym zawodnicy, po cichu licząc na coś więcej.

- Wchodzimy do PGE Ekstraligi z celem minimum, jakim jest utrzymanie. Wierzę jednak w to, że uda nam się powalczyć o coś więcej. Stać nas z pewnością na awans do play-offów. Będziemy robili wszystko, aby to zrealizować - powiedział Przemysław Pawlicki.