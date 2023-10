Te transfery wstrząsną ligą! Zmienią się nie do poznania [giełda transferowa]

Platinum Motor Lublin

Naszą giełdę transferową zaczynamy od mistrzów Polski z Lublina. W Motorze jest już wszystko jasne. Z klubem żegna się Jarosław Hampel. Utytułowany żużlowiec przyznał to wprost po finale PGE Ekstraligi w wywiadzie dla naszego portalu. Były wicemistrz świata musi ustąpić miejsca kończącemu wiek U-24 Dominikowi Kuberze. Formację seniorów uzupełni kończący wiek juniora Mateusz Cierniak.

Do kadry Motoru dołączy fenomen 1. Ligi Żużlowej, Wiktor Przyjemski, który do spółki z Bartoszem Bańborem stworzą formacje juniorską. Z takim składem Motor odjedzie całej lidze.

Zostają: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Fredrik Lindgren, Jack Holder, Mateusz Cierniak, Bartosz Bańbor

Odchodzi: Jarosław Hampel (Falubaz Zielona Góra)

Przychodzi: Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

Betard Sparta Wrocław

Wrocławianie już byli bliscy pozyskania Jakuba Krawczyka, ale ten postanowił zostać w Ostrowie. Tym samym działacze rzucili się w poszukiwania nowych nabytków zespołu, a numerem jeden na liście jest obecnie Franciszek Majewski z Kolejarza Rawicz. Negocjacje pomiędzy Spartą, a prezesem Knopem wciąż trwają.

Z klubem pożegna się natomiast Piotr Pawlicki, który przejdzie do Falubazu Zielona Góra, choć przez dużą część sezonu wydawało się, że z klubu odejdzie Tai Woffinden. Brytyjczyk końcówką sezonu przekonał działaczy do pozostania w zespole na kolejny rok. Sparta wystartuje w praktycznie niezmienionym składzie. Lukę po Pawlickim wypełni Daniel Bewley, który kończy wiek U-24, a kończący wiek juniora, Bartłomiej Kowalski wskoczy do seniorskiej kadry klubu.

Zostają: Artiom Łaguta, Tai Woffinden, Maciej Janowski, Daniel Bewley, Bartłomiej Kowalski, Kacper Andrzejewski

Odchodzą: Piotr Pawlicki (Falubaz Zielona Góra), Mateusz Panicz (zawieszenie kariery), Kevin Małkiewicz (powrót z wypożyczenia do GKM-u Grudziądz)

Ma przyjść: Franciszek Majewski (Kolejarz Rawicz)

FNS KS Apator Toruń

Apator prowadził rozmowy z kilkoma zawodnikami, a najbardziej realni w pozyskaniu byli Piotr Pawlicki i Andrzej Lebiediew. Ostatecznie działacze, mając podpisane kontrakty ze swoimi seniorami, postanowili nie zmieniać seniorskiego składu drużyny. Torunianie chętnie wymieniliby jednak Przedpełskiego na Pawlickiego, ale wychowanek Unii był dla nich za drogi.

Plotkuje się o odejściu z zespołu Krzysztofa Lewandowskiego, który uchodzi za niespełniony talent. Torunianie są skłonni oddać swojego zawodnika, bo nadal formacja juniorska będzie w Apatorze obsadzona, a do tejże dołączy Antoni Kawczyński, który od 29 kwietnia 2024 r. będzie uprawniony do startów w PGE Ekstralidze. Pozostanie trzech juniorów walczących o skład - Kawczyński, Affelt i Rumiński.

Zostają: Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek, Robert Lambert, Wiktor Lampart, Paweł Przedpełski, Mateusz Affelt, Oskar Rumiński

Ma odejść: Krzysztof Lewandowski (Stal Gorzów)

Tauron Włókniarz Częstochowa

Choć początkowo prezes Włókniarza, Michał Świącik chciał utrzymać cały swój skład w dotychczasowym kształcie, po czasie stało się jasne, że nie będzie to możliwe. Jakub Miśkowiak ma we Włókniarzu gwiazdorski kontrakt, a prezes klubu po nieco słabszym sezonie nie chce mu aż tyle płacić. Stąd Miśkowiak obierze inny kierunek i trafi do Gorzowa. Z kolei częstochowianie wyciągną z pierwszej ligi Madsa Hansena na pozycję U-24.

Włókniarza czeka też przemeblowanie w sztabie szkoleniowym.

Zostają: Leon Madsen, Mikkel Michelsen, Maksym Drabik, Kacper Woryna, Kajetan Kupiec, Franciszek Karczewski, Kacper Halkiewicz

Odchodzi: Jakub Miśkowiak (Stal Gorzów)

Przychodzi: Mads Hansen (Wybrzeże Gdańsk)

Ebut.pl Stal Gorzów

Gorzowianie od czasu odejścia Bartosza Zmarzlika nie mają aż takiej siły rażenia, choć Stanisław Chomski wyciąga z zespołu tyle, ile się da. Gorzowian czeka duża zmiana na pozycji U-24, bo z klubu odejdzie Wiktor Jasiński, a jego miejsce zastąpi Jakub Miśkowiak. Sportowo to duża zmiana na plus dla gorzowian.

Ponadto Stal rozważa zakup Krzysztofa Lewandowskiego z Apatora Toruń.

Zostają: Martin Vaculik, Anders Thomsen, Szymon Woźniak, Oskar Fajfer, Oskar Paluch, Mateusz Bartkowiak, Mathias Pollestad

Odchodzi: Wiktor Jasiński (Ostrów Wlkp.)

Przychodzi: Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa)

Ma przyjść: Krzysztof Lewandowski (Apator Toruń)

Fogo Unia Leszno

Siła rażenia Fogo Unii Leszno nie za bardzo się zmieni. Wydaje się, że leszczynianie ponownie walczyć będą o ligowy byt. Z drużyną pożegna się Jaimon Lidsey, który kończy wiek U-24, a jego miejsce wypełni Keynan Rew. Z klubem rozstał się także Chris Holder, który zmuszony był zejść ligę niżej. W miejsce Australijczyka pojawi się Andrzej Lebiediew.

Z klubem pożegna się awaryjnie ściągnięty Adrian Miedziński, a z wypożyczenia powróci Maksym Borowiak.

Zostają: Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Grzegorz Zengota, Damian Ratajczak, Antoni Mencel, Nazar Parnicki, Hubert Jabłoński

Przychodzą: Andrzej Lebiediew, Keynan Rew (powrót z wypożyczenia do Wybrzeża Gdańsk), Maksym Borowiak (powrót z wypożyczenia z Falubazu - możliwe dalsze wypożyczenia)

Odchodzą: Chris Holder (Ostrów Wlkp.), Jaimon Lidsey (GKM Grudziądz), Adrian Miedziński (możliwy koniec kariery)

Zooleszcz GKM Grudziądz

Grudziądzanie dość mocno przemeblują swój skład w nadziei, że tym razem uda im się awansować do fazy play-off. W tym pomóc ma formacja seniorska oparta na liderach z Australii - Maxie Fricke’u i Jasonie Doyle’u. Ponadto do zespołu ściągnięto Jaimona Lidsey’a, a pożegnano Duńczyków - Nickiego Pedersena oraz Frederika Jakobsena. Z zespołem pożegnał się także Gleb Czugunow. To będzie drużyna nie do poznania!

Formację juniorów uzupełni Kevin Małkiewicz, powracający z wypożyczenia do Sparty Wrocław.

Zostają: Kacper Pludra, Wadim Tarasienko, Kacper Łobodziński, Max Fricke, Wiktor Rafalski, Seweryn Orgacki

Odchodzą: Nicki Pedersen (Orzeł Łódź/ Polonia Bydgoszcz), Frederik Jakobsen (Ostrów Wlkp.), Gleb Czugunow (Ostrów Wlkp.)

Przychodzą: Jason Doyle (Wilki Krosno), Jaimon Lidsey (Unia Leszno), Kevin Małkiewicz (powrót z wypożyczenia do Sparty Wrocław)

Enea Falubaz Zielona Góra

Choć nie odbył się jeszcze rewanżowy finał 1. Ligi Żużlowej, nikt nie ma wątpliwości, że to zielonogórzanie awansują do PGE Ekstraligi. Zresztą włodarze Falubazu od długiego czasu dogrywają skład właśnie na PGE Ekstraligę.

Falubaz także zmieni się nie do poznania po awansie do najlepszej ligi świata. Do zespołu dołączą Jarosław Hampel i Piotr Protasiewicz, a z wypożyczenia wróci Jan Kvech. Z klubem pożegnają się Krzysztof Buczkowski, Rohan Tungate i Luke Becker. Wcześniej mówiło się o pozyskaniu Nickiego Pedersena i pożegnaniu Rasmusa Jensena, ale ostatecznie to Jensen pozostanie na pokładzie kadry. Z zespołu pożegnany zostanie też Wiktor Trofimow.

Formację juniorów wzmocni z kolei Oskar Hurysz i Krzysztof Sadurski. Klub opuści Michał Curzytek i Dawid Rempała, a z wypożyczenia powróci do Unii Maksym Borowiak. Podobnie, jak GKM - Falubaz za rok będzie nie do poznania.

Zostają: Przemysław Pawlicki, Rasmus Jensen

Przychodzą: Piotr Pawlicki (Sparta Wrocław), Jarosław Hampel (Motor Lublin), Jan Kvech (powrót z wypożyczenia do Rybnika), Krzysztof Sadurski (Wilki Krosno), Oskar Hurysz (Stal Gorzów)

Odchodzą: Luke Becker (Orzeł Łódź), Rohan Tungate (ROW Rybnik), Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz), Maksym Borowiak (powrót z wypożyczenia do Unii Leszno), Wiktor Trofimow, Michał Curzytek, Dawid Rempała

