Jak ten czas leci. Za chwilę miniemy półmetek rundy zasadniczej więc powoli wchodzimy we właściwą fazę sezonu, w której krystalizuje nam się tabela PGE Ekstraligi. Zawodnicy, którzy potrzebowali trochę więcej czasu na wskoczenie na odpowiedni rytmu zaczynają łapać wiatr w żagle.

Fogo Unia może zapłacić wysoką cenę

Po tym co wydarzyło się w piątek w Lesznie, wszystko chyba wraca do normy i idzie zgodnie z przedsezonowymi prognozami. Straty odrabia Włókniarz, zespół się konsoliduje, następuje przebudzenie mocy. "Lew" znów ma pełne uzębienie, bo na właściwe tory wskakuje Kuba Miśkowiak, a to postać wręcz kluczowa w układance Lecha Kędziory.