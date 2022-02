Wiadomo, że zdecydowanie największym graczem na rynku jest Ryszard Kowalski. Ten tuner wyrobił sobie taką markę, że może wybierać sobie komu ze światowej czołówki robi sprzęt, a komu odmówi. W dodatku jest osobą bardzo pamiętliwą. Jeśli raz z nim zadrzesz, nie masz szans na współpracę. Wie coś o tym Emil Sajfutdinow. Kowalski ponadto dba o to, by jego praca była najwyższej możliwej jakości, dlatego selekcjonuje swoich klientów. Zależy mu zwłaszcza na tym, by nie mieć zbyt wielu żużlowców z cyklu GP. Dobiera sobie też zdolnych juniorów, będących już światowej klasy zawodnikami.

Liczące się nazwiska to także Ashley Holloway, Peter Johns czy Flemming Graversen. Żaden na brak pracy nie narzeka, ale żaden też nie może mówić o tym, że jest na tym samym poziomie co Kowalski. Polak z Cierpic póki co sukcesami przewyższa kolegów z branży o głowę. Coraz bardziej znany jeśli chodzi o tuning silników jest inny człowiek z naszego kraju, Jacek Rempała. Były żużlowiec jeszcze niedawno przygotowywał sprzęt głównie dla tarnowskich zawodników, a obecnie z jego usług korzystają choćby żużlowcy Fogo Unii Leszno. Rok temu Jason Doyle zaliczył kilka kapitalnych występów właśnie na jednostkach od Rempały.



Gromowski w PGE Ekstralidze

W sezonie 2022 niektórzy żużlowcy GKM-u Grudziądz będą zaopatrzeni w sprzęt od Witolda Gromowskiego, tunera z Bydgoszczy. Przez niemal całe życie pozostawał on w cieniu swoich bardziej znanych kolegów, ale też nie dbał jakoś bardzo o rozgłos. Był mechanikiem klubowym w Polonii, pomagał juniorom, czasem podpowiedział coś starszym zawodnikom. Teraz na jego silnikach będą jeździć na przykład Wadim Tarasienko oraz Przemysław Pawlicki. Jeśli to się sprawdzi, z pewnością po Gromowskiego sięgną inni.



Choć Gromowski tak naprawdę debiutuje wśród światowej czołówki, to już zbiera pozytywne recencje. - Nie odstaje od Kowalskiego - powiedział dla WP o Gromowskim jego klient, Wadim Tarasienko. Odważne i być może nieco na wyrost słowa, ale niech one najlepiej świadczą o jakości pracy tunera i o tym, że już teraz obdarzony jest sporym zaufaniem.