Te pieniądze to komedia! Zasłużony klub na skraju upadłości [FELIETON]

Taka sytuacja w Tarnowie jest od dziesiątek lat. Pamiętam dawne, stare czasy jak Unia była uzależniona od Grupy Azoty. Wtedy było wiele sekcji tarnowskiej Unii.

Dziś sytuacja tak dojrzała, że firma ma ogromne kłopoty. Wydaje mi się, że trudno będzie z tego wyjść i obronić sponsoring, a już na pewno nie w takiej wysokości, jak dotychczas. Negatywny wpływ na sytuację mają też wypowiedzi dot. spółek Skarbu Państwa i tego, by nie wspierały klubów sportowych, w tym żużlowych.

Tylko miasto może uratować klub

Czy klub można uratować? Tak, jeżeli miasto go uratuje. Bez pomocy miasta raczej Unia może być w beznadziejnej sytuacji i nie przystąpić do rozgrywek ligowych. Oczywiście trzeba usiąść do stołu i porozmawiać.

W 2022 roku klub z budżetu miasta dostał na lizaki, bo kwotę 5 tysięcy złotych tak należy nazwać. To pieniądze na lizaki, na dzień dziecka. To jest komedia przy tym, ile żużel kosztuje. Urząd miasta wie, jakie klub ma koszty. Wsparcie w kwocie 50 tysięcy w 2023 roku też nie powala.

Trzeba usiąść z zarządzającymi miastem, z przedstawicielami Grupy Azoty i oczywiście klub powinien zwołać takie spotkanie. Trzeba porozmawiać na ważne tematy. Prezydent mógłby pomóc wprowadzić inny biznes do klubu. Wokół Tarnowa są przecież inne firmy, które mogą dorzucić kasę.

Zarządzający klubem też ponoszą winę

Jeśli chodzi o konkursy miejskie i złożenie dokumentów, to jeśli klub nie potrafi dopilnować tych rzeczy, to odpowiedzialność spada na rządzących klubem. Jak można nie spełnić warunków formalnych? Przykre to, bo Unia jest klubem z tradycjami, który się podnosił na nogi po tarapatach.

Zawodnicy są najbardziej poszkodowani

Zawodnicy w tej sytuacji są najbardziej poszkodowani, bo stoją przed ogromnym problemem. Jeżeli klub nie przystąpi do rozgrywek, to oni mogą iść do innych zespołów, ale drużyny są już zamknięte. Lahti, Jeleniewski, Cyfer czy Bellego na pewno znaleźliby innych pracodawców. Młodzieżowcy są w trudnej sytuacji, ale ich zawsze, każdy i chętnie weźmie. Nawet jeśli mieliby pełnić rolę trzeciego juniora.

