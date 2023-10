Te momenty zapamiętamy na długo. Polacy napisali piękną historię

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na początku warto wyróżnić naszych najmłodszych reprezentantów. Wśród o zawodników do lat 21, sezon 2023 należał do Mateusza Cierniaka. Przechodzący do grona seniorów żużlowiec Platinum Motoru Lublin z kadrą świętował nie tylko złoto w SON2, ale i także indywidualnie nie dał szans pozostałym przeciwnikom, zostając po raz drugi z rzędu najlepszym młodzieżowcem globu. Na podium uplasowali się poza nim Damian Ratajczak oraz Bartłomiej Kowalski.

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

We wspomnianym turnieju Speedway of Nations 2 poza Mateuszem Cierniakiem w biało-czerwonych barwach ścigali się Bartłomiej Kowalski oraz Wiktor Przyjemski. Podopieczni Rafała Dobruckiego rywalom nie dali żadnych szans i co najważniejsze każdy z zawodników dołożył swoją cegiełkę do wielkiego sukcesu. Drudzy Duńczycy uzbierali aż 13 punktów mniej.

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

W naszej wyjątkowej galerii nie możemy pominąć fenomenalnych wyczynów Wiktora Przyjemskiego. Nastolatek od początku do końca jechał jak z nut i zasłużenie został najlepszym zawodnikiem pierwszoligowych rozgrywek. Dzięki temu niebawem zadebiutuje w PGE Ekstralidze w barwach Platinum Motoru Lublin. O wychowanku Polonii Bydgoszcz zrobiło się też głośno na arenie międzynarodowej, bo w Gorzowie triumfował w zmaganiach o miano najlepszego żużlowca Europy U19.

Szybka Kontra. Oni zbroją się na potęgę. Chcą wygrać ligę. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

2023 rok to przede wszystkim powrót do kalendarza drużynowego pucharu świata. Finałowe zmagania odbyły się na wypełnionym po brzegi Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Faworyzowani gospodarze niesieni fantastycznym dopingiem przeżywali ogromne problemy. W najważniejszym momencie podopieczni Rafała Dobruckiego wreszcie wzięli się w garść i po kilkuletniej przerwie znów nasz kraj jest na szczycie światowego speedway’a. Tytuł po fantastycznej jeździe na dystansie zapewnił Maciej Janowski.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Ten sam Maciej Janowski kilka miesięcy później pożegnał się z cyklem Speedway Grand Prix. Zupełnie inaczej w elicie spisywał się Bartosz Zmarzlik, który czwarte mistrzostwo chciał przypieczętować w przedostatnim turnieju, ale zdyskwalifikowano go za nieprzepisowy kevlar. Zawodnik Platinum Motoru na szczęście nie poddał się i dwa tygodnie później na Motoarenie goniącemu go w klasyfikacji generalnej Fredrikowi Lindgrenowi nie pozostawił żadnych złudzeń.

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na czterokrotnego mistrza świata nikt nie znalazł sposobu również na polskim podwórku. 28-latek zdominował cykl Canal+ Online IMP. Ponadto z Platinum Motorem po raz pierwszy jako senior cieszył się ze złota w PGE Ekstralidze. Osłabiona Betard Sparta nie postawiła się naszpikowanej gwiazdami drużynie z Lublina i marzenia o tytule musi odłożyć na później.

/ Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Polakom do wymarzonego sezonu zabrakło jedynie triumfu w cyklu Tauron Speedway Euro Championship. Najbliżej najwyższego stopnia podium był Janusz Kołodziej. Doświadczony żużlowiec starał się niesamowicie, lecz ze względu na opuszczoną częstochowską rundę przez kontuzję, nie zdołał zniwelować straty do rzadko popełniającego błędy Mikkela Michelsena. Duńczyk z okazałego trofeum cieszył się podwójnie, ponieważ poza pięknym pucharem wywalczył przepustkę do Speedway Grand Prix 2024.

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski