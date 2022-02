Te mecze rozgrzeją kibiców do czerwoności

Do ligowej rywalizacji zostały niespełna dwa miesiące. Ściganie zacznie się jednak szybciej, bo już w marcu zawodnicy wrócą na tor, odjeżdżając sparingi. Choć są to mecze z mniejszym ładunkiem emocjonalnym, to po detoksie od żużla fani z chęcią obejrzą pierwsze poczynania żużlowców.



A będzie co oglądać, bo w planach są starcia elektryzujące publiczność. W Zielonej Górze na chwilę wróci Ekstraliga i to w najlepszym możliwym wydaniu. Falubaz zmierzy się m.in. z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Dla miejscowych fanów to cios, że derby zostaną rozegrane "o pietruszkę". Spadkowicz sprawdzi, czy jego skład jest gotowy na powrót do najlepszych.

W kujawsko-pomorskim znów zawalczą ze sobą Polonia i Apator. Lokalni fani nie przepuszczą okazji, by wzajemnie się nakręcać oraz cieszyć z sukcesu w spotkaniach. Ładunek emocjonalny tych meczów jest nawet większy od ligowych potyczek. Same kluby żyją jednak w zgodzie, a wzajemna rywalizacja to dobra okazja, by zaoszczędzić czas i pieniądze.



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski ma duże plany, powtórka finału PGE Ekstraligi

Ambitnie do sparingowych planów podchodzi Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Beniaminek ma jeden cel - za wszelką cenę utrzymać się w elicie. Po to klub wysłał swoich zawodników na zgrupowanie. Na torze żużlowcy też dostaną wycisk. Wstępnie w planie są aż cztery dwumecze (jeden nie ma jeszcze konkretnej daty). Co ciekawe, ostrowianie nie zmierzą się ekstraligowcami. Czyżby to zasłona dymna?

W dniach 26-27 marca dojdzie natomiast do "powtórki" ostatniego finału PGE Ekstraligi. Tu szczególnie uwagę na sobie skupi Maksym Drabik, który powróci po rocznej przerwie. Młody zawodnik ma wejść w rolę lidera Motoru. Nie ma lepszej okazji, niż udowodnienie tego w starciu z mistrzem Polski, a prywatnie byłym pracodawcą.



Zaplanowane sparingi:

Dwumecze 19-20 marca:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Cellfast Wilki Krosno (jeden mecz, 20 marca)

ZOOleszcz GKM Grudziądz - ROW Rybnik

Motor Lublin - Zdunek Wybrzeże Gdańsk (jeden mecz)



Dwumecze 21-23 marca:

Apator Toruń - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (22-23 marca)

ROW Rybnik - Texom Stal Rzeszów (21-22 marca)



Dwumecze 24-25 marca:

ZOOleszcz GKM Grudziądz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk



Dwumecze 26-27 marca:

Betard Sparta Wrocław - Motoru Lublin

Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Orzeł Łódź

Fogo Unia Leszno - Aforti Start Gniezno

Moje Bermudy Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Cellfast Wilki Krosno - ROW Rybnik



Dwumecze 29 marca - 1 kwietnia:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (30-31 marca)

Fogo Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra (31 marca - 1 kwietnia)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZOOleszcz GKM Grudziądz (29-30 marca)

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (31 marca - 1 kwietnia)



Dwumecz 2-4 kwietnia:

ROW Rybnik - OK Bedmet Kolejarz Opole (2-4 kwietnia)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Vargarna Norrkoping (3 kwietnia)



Dwumecze 5-6 kwietnia:

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Polonia Piła (jeden mecz, 6 kwietnia)