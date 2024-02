Te liczby nie pozostawiają złudzeń. Tylko tak można wygrać turniej

Cykl Grand Prix 2023 zakończył się zwycięstwem Bartosza Zmarzlika, co było do przewidzenia. Polak od dawna jest najlepszym zawodnikiem na świecie i co prawda trzy lata temu przegrał z Artiomem Łagutą, to jednak jego dominacja nie ulega wątpliwości. Często polski mistrz świata już w kwalifikacjach wypada na tyle dobrze, że można spodziewać się jego sukcesu w zawodach. Jak się okazuje, wyniki kwalifikacji - choć często traktowane z dystansem - mają przełożenie na turniej.