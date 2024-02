Te gale były objęte zakazem. Teraz wracają

Pod koniec lutego w Częstochowie odbędzie się gala lodowa. Takich wydarzeń w Polsce już długi czas nie organizowano, bo kluby dały zawodnikom zakaz startu w podobnych zawodach. Wszystko to w obawie przed kontuzjami, które potem mogły wykluczyć ich z ligi lub utrudnić przygotowania do niej. Tym samym za dwa tygodnie w Częstochowie dojdzie do powrotu popularnej tradycji sprzed lat.