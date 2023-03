Motor nie straci, jak PiS przegra wybory

To nie jest tak, jak myślą niektórzy, że PiS przegra wybory i nagle spółki skarbu państwa odwrócą się od Platinum Motoru Lublin. Nie odwrócą się, bo o ile władza się zmieni, to następcy obecnie rządzących szybko zorientują się, że Motor to po prostu świetne miejsce na reklamę i promocję. Tak przynajmniej było z PiS-em. Prezes klubu Jakub Kępa zrobił świetny produkt i polityków nie trzeba było o nic specjalnie prosić, ani do niczego zachęcać. Skusił się nie tylko wicepremier Jacek Sasin, ale i też kilku innych czołowych polityków PiS.