Pawlicki wziął sobie do serca słowa działaczy Sparty

Od kilku lat jest tak, że Pawlicki, mimo wielkiego talentu, nie jeździ na miarę swojego potencjału. Czasem winny jest on sam (luźne podejście), czasem zawodzi sprzęt. W tym sezonie ma się to zmienić, bo zawodnik wziął sobie do serca słowa działaczy Sparty i zatrudnił Łukasza Jankowskiego.

Jankowski może być brakującym elementem w teamie Pawlickiego

Zasadniczo na rynku mechaników trudno o dobrego specjalistę. Zarobki u topowych zawodników to około 7 tysięcy złotych na rękę. To niby nie jest mało, ale z drugiej strony praca mechanika nie jest łatwa. W trakcie sezonu to wiele dni spędzonych poza domem i wiele godzin za kółkiem oraz trudna, brudna praca podczas zawodów. To trzeba lubić.