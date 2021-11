Tarasienko jak Doyle. Dwa lata temu nie wiedział co dalej, teraz pojedzie w PGE Ekstralidze

Artur Mroczka, Robert Chmiel, Artur Czaja, Mirosław Jabłoński. To nie są nazwiska zawodników, którzy na sezon 2022 pozostali bez klubów. To ci, którzy dwa lata temu pod względem średniej biegopunktowej byli lepsi od Wadima Tarasienki w 1. Lidze. Rosjanin miał zaledwie 1,431, co dla niego było katastrofą. Tym bardziej, że już poprzednie lata miała nieco rozczarowujące, a sezon 2019 miał być formą przełamania. Zamiast tego, jeszcze bardziej zawodnika pogrążył.

Pojawiło się pytanie, co dalej. Tarasienko nie miał w zasadzie wyjścia. Została mu tylko 2. Liga. Podpisał umowę w Wilkach Krosno i mógł łudzić się, że w końcu coś się odmieni. Był jak na żużlowca nadal młody, więc teoretycznie wszystko było przed nim. Niemniej wielu już w niego zwątpiło, bo od dłuższego czasu nie mógł przeskoczyć pewnego poziomu. To, co zrobił w Krośnie przeszło jednak najśmielsze oczekiwania.

Wadim Tarasienko - 16-letni bohater

Gdy w 2010 roku młodzian debiutował w polskiej lidze, był już zawodnikiem znanym. Znanym głównie z opowieści o jego wielkim talencie. Mówiło się, że Rosja znalazła drugiego Sajfutdinowa, że wreszcie ktoś nowy pojawi się w tamtejszej reprezentacji. Jego pierwszy sezon potwierdził te doniesienia. Będący jeszcze totalnie niedoświadczonym chłopakiem Tarasienko wykręcił kapitalną średnią 1,935. Jak na 16-latka, to był szok. Od razu pojawiły się opinie, że to przyszły mistrz świata.

3 kwietnia 2011 roku odbywał się w Bydgoszczy mecz zdegradowanej Polonii z Lokomotivem Daugavpils. To była pierwsza kolejka nowego sezonu. Wielu miejscowych fanów czekało na to, by zobaczyć rosyjski talent, o którym tyle mówiono. Tymczasem Tarasienko zaprezentował się fatalnie, zdobywając zaledwie jeden punkt. - I to jest ten przyszły mistrz świata, tak? - pytali kibice. Choć to był dopiero pierwszy mecz, już było widać, że to nie ten sam Wadim, co w poprzednim sezonie.

Kryzys Wadima Tarasienki

Po udanym debiutanckim roku z zawodnikiem stało się coś złego. Wszystkie kolejne lata były znacznie słabsze. W 2014 roku postanowił zmienić otoczenie i przenieść się do Startu Gniezno, gdzie nieco podreperował swój sportowy poziom. 1,737 - to była już średnia niebędąca powodem do wstydu, ale raczej dumy również nie przynosiła. Wciąż mówiliśmy jednak o 20-letnim zawodniku, nadal przecież juniorze. Oczekiwania wobec Tarasienki były niemniej wysokie, bo sam je wypracował tak świetnym sezonem 2010.

Wadim znów zmienił klub. Przeniósł się do Polonii Piła, gdzie osiągnął średnią 1,814. Kolejne lata utrzymywał się na podobnym poziomie, jak chodzi o statystyki. Nie był w stanie dołączyć jednak do czołowych żużlowców w lidze, stał się po prostu mocną drugą linią. Nadal jego najlepszą średnią była ta, którą wykręcił w debiutanckim sezonie.

Wadim Tarasienko jak Jason Doyle

Z czasem Rosjanin popadł w coraz większą szarzyznę. Rok 2019 był dla niego fatalny. Jeździł bez chęci, bez wyrazu, jakby nieco bez motywacji. A był przecież żużlowcem Lokomotivu, mógł w klubie czuć się niemal jak u siebie. Nadszedł moment by zadać sobie pytanie, co dalej. Sam Tarasienko zapewne czuł się nieco wypalony. Postanowił zejść o klasę niżej. Kontrakt w Wilkach Krosno był dla niego formą sportowej degradacji, ale też szansy na odbudowanie. I w tym momencie narodził się nowy Wadim. Ten, którego mieliśmy zobaczyć już dawno temu.

Historia Tarasienki nieco przypomina tę z udziałem Jasona Doyle'a. W wieku 28 lat Australijczyk jeździł w Kolejarzu Rawicz (i nawet tam nie za bardzo go chcieli!), a trzy lata później walczył o złoto w GP. Tarasienko póki co o złoto w GP nie walczy, ale już w cyklu zadebiutował. Obecnie szykuje się do jazdy w PGE Ekstralidze. Jeśli pomyślimy o tym, gdzie był dwa lata temu, zauważymy że błyskawicznie podskoczył o kilka sportowych klas.

Wadim Tarasienko wreszcie tam, gdzie miał być już dawno temu

PGE Ekstraliga dla Rosjanina jest czymś w rodzaju spełnienia marzeń. Biorąc pod uwagę jego pierwsze lata startów, na pewno on sam spodziewał się, że do elity trafi znacznie wcześniej. Obecnie ma 27 lat, więc jak na żużlowca nadal jest młody. Jeśli wszystko potoczy się po myśli zawodnika, przed nim co najmniej kilkanaście lat startów. Skoro w ciągu dwóch lat przeskoczył z poziomu drugoligowca do ekstraligowca, to równie dobrze za kolejne dwa lata może bić się o mistrzostwo świata.

Kariera Tarasienki pokazuje jednak jeszcze jedną rzecz. Czasem zbyt wczesne sukcesy potrafią przynieść więcej szkody niż pożytku. Być może Wadim po kapitalnym debiucie przegrał sam ze sobą. Kilka lat zajęło mu, by wrócić do równowagi.