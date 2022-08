Tańce z kalendarzem. Niezrozumiałe ruchy związku

Sporo dyskusji wzbudzają w ostatnim czasie decyzje GKSŻ w sprawie terminów spotkań w fazie play-off eWinner 1. Ligi. Najdziwniejsze wydawały się przełożenia meczu H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Stelmet Falubaz Zielona Góra. 26 lipca przełożono mecz z 6 sierpnia na 31 lipca, by dwa dni później, z 31 lipca, przenieść go na 6 sierpnia. O co w tym wszystkim chodzi?