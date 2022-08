Tam zatrzymali się w czasie. Tragedia wisi w powietrzu

Po upadku w GP Challenge Duńczyk ma nogę złamaną w dziewięciu miejscach. Czeka go bardzo długa rehabilitacja. Być może do tego by nie doszło, gdyby nie bardzo twarda banda w Szkocji. Publicznie stan zabezpieczeń w Glasgow skrytykował Szymon Woźniak, klubowy kolega Thomsena, człowiek przeważnie bardzo wyważony i powściągliwy. Niech to najlepiej świadczy o tym, jak wyglądały bandy w trakcie GP Challenge.