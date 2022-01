KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - To zależy od miejsca, w którym się siedzi. Mamy w Rzeszowie dużą, zadaszoną trybunę i ja osobiście najbardziej lubię siedzieć właśnie tam. Gdy przyjdzie sporo ludzi, atmosfera jest świetna. Nie przepadam z kolei za miejscami na prostej startowej, bo tam jest dość ciasno i czasem dodatkowo można dostać szprycą z toru, a to wbrew pozorom nie jest nic przyjemnego. Wydaje mi się jednak, że stadion w Rzeszowie jest dość charakterystyczny. NASZA OCENA: 4.

GASTRONOMIA. - Przeważnie coś się kupi w trakcie meczu. Mówię tu o piwie. Nie jest to najlepszy trunek świata, ale da się znieść. Chodzi przecież o żużel przede wszystkim, a wypicie piwa z kolegami jest dodatkiem. Kolejki nie są zbyt duże, w niektórych miastach zdarzało mi się czekać na odbiór zamówienia przez kilkanaście minut. W Rzeszowie jednak idzie to sprawnie. NASZA OCENA: 4.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Fajdek ma szczęście, że nie było Motoru. WIDEO INTERIA.TV

W Rzeszowie były tłumy na ekstralidze

DOJAZD I PARKING. - Z dojazdem nie ma większych problemów, ale należy pamiętać, że ja jestem miejscowy, więc wiem gdzie jest stadion, nawet gdy zdarzy się jakiś objazd. Parking też zawsze się znajdzie, bo też specjalnie dużo ludzi u nas na mecze nie chodzi. Może się to zmienić, gdy zespół awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. Gdy mieliśmy ekstraligę, to faktycznie zainteresowanie było nieporównywalnie wyższe. NASZA OCENA: 4.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Tu jest pewien problem. Tor mamy szeroki, ja bym go porównał do tego w Poznaniu. Na tego typu obiektach nie ma specjalnie dużo walki, choć na pewno w Rzeszowie jest jej więcej niż w stolicy Wielkopolski. Tor jest krótszy i to teoretycznie sprzyja rywalizacji. W zeszłym roku jednak mecze często bywały nudne. O wszystkim decydował start i pierwszy łuk. NASZA OCENA: 3.5.

***

Stadion w Rzeszowie w zasadzie od kilkunastu lat wygląda podobnie. Można śmiało powiedzieć, że na drugoligowe warunki jest w zupełności wystarczający. Trybuny są co prawda niepełne, bo na drugim łuku jest sporo wolnej przestrzeni, a na pierwszym usytuowano park maszyn. Problemem Stali jest lokalizacja, bo do Rzeszowa z dużej większości ośrodków jest bardzo daleko i kibice nawet z Łodzi rzadko mają okazję tam pojechać. Nie wspominając już o tych np. z Gdańska. NASZA OCENA OGÓLNA: 3.88.