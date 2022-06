Zarówno Aforti Start, jak i Zdunek Wybrzeże rozpoczną ósmą kolejkę zmagań na zapleczu PGE Ekstraligi. Pierwsi u siebie podejmą Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Drudzy zaś H. Skrzydlewska Orła Łódź. I tu i tu spodziewamy się widowiska trzymającego nas w napięciu do ostatniego wyścigu, dlatego nic dziwnego że do obu miast wybiorą się kamery Canal+. W sobotnie popołudnie na pewno nie będzie odpuszczania, ponieważ gdańszczanie i gnieźnianie muszą w końcu zacząć wygrywać. W przeciwnym wypadku już niebawem mogą czekać ich wyjazdy do Piły, Tarnowa czy Daugavpils, a mieszkańcy obu miast zdecydowanie tego nie chcą.

Reklama

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź:

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 1. Norbert Kościuch, 2. Marcin Nowak, 3. Brady Kurtz, 4. Luke Becker, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Mateusz Dul, Aleksander Grygolec

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Adrian Gała, 10. Rasmus Jensen, 11. Jakub Jamróg, 12. Wiktor Trofimow, 13. Timo Lahti, 14. Miłosz Wysocki, Kamil Marciniec

Początek meczu w sobotę 4 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Aforti Start Gniezno – Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Kenneth Bjerre, 2. Daniel Jeleniewski, 3. Matej Zagar, 4. Oleg Michaiłow, 5. Adrian Miedziński, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Przemysław Konieczny

Aforti Start Gniezno: 9. Antonio Lindbeack, 10. Szymon Szlauderbach, 11. Michael Jepsen Jensen, 12. Ernest Koza, 13. Oskar Fajfer, 14. Mikołaj Czapla, 15. Marcel Studziński

Początek meczu w sobotę 4 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka Kontra. Motor Lublin idzie na zakupy INTERIA.TV

W niedzielę organizatorzy przygotowali dla sympatyków czarnego sportu aż trzy spotkania. Poza ekspresowym rewanżem Abramczyk Polonii z Aforti Startem będziemy odświeżać przede wszystkim wyniki ze starcia w Landshut, które określane jest mianem "meczu o wszystko". Niemcy po udanej potyczce w Krośnie mogą na domowym obiekcie nie tylko pokonać Cellfast Wilki, ale także zgarnąć punkt bonusowy. Kto wie czy nie okaże się on kluczowy w walce o utrzymanie w eWinner 1. Lidze.

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Aforti Start Gniezno:

Aforti Start Gniezno: 1. Antonio Lindbaeck, 2. Ernest Koza, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Szymon Szlaudebrach, 5. Oskar Fajfer, 6. Marcel Studziński, 7. Mikołaj Czapla

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 9. Kenneth Bjerre, 10. Daniel Jeleniewski, 11. Matej Zagar, 12. Oleg Michaiłow, 13. Adrian Miedziński, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Przemysław Konieczny

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 17:00.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils – Cellfast Wilki Krosno:

Cellfast Wilki Krosno: 1. Tobiasz Musielak, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Andrzej Lebiediew, 6. Franciszek Karczewski, 7. Krzysztof Sadurski

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Kim Nilsson, 11. Erik Riss, 12. Mads Hansen, 13. Dimitri Berge, 14. Norick Bloedorn, 15. Erik Bachhuber

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 18:00.

Wisienką na torcie będzie starcie dwóch wielkich marek, czyli Stelmet Falubazu Zielona Góra i ROW-u Rybnik. Na papierze inny wynik niż triumf miejscowych uznamy za nie lada sensację, jednak podrażnieni goście powinni napsuć im troszkę krwi. Taki Nicolai Klindt to przecież nie jest żużlowiec z pierwszej łapanki. Na stare śmieci powraca też na przykład Krystian Pieszczek.

Awizowane składy na mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Patryk Wojdyło, 2. Grzegorz Zengota, 3. Nicolai Klindt, 4. Krystian Pieszczek, 5. Andreas Lyager, 6. Paweł Trześniewski, 7. Kacper Tkocz, 8. Lech Chlebowski

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 9. Damian Pawliczak, 10. Max Fricke, 11. Rohan Tungate, 12. Jan Kvech, 13. Krzysztof Buczkowski, 14. Dawid Rempała, 15. Fabian Ragus

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.