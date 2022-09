Tam umarło wiele sportowych marzeń

On miał wtedy zdobyć złoto

Tuż przed turniejem w Vojens Gollob zaliczył straszny upadek podczas Złotego Kasku we Wrocławiu. Wyleciał za bandę. Trafił do szpitala, a lekarze odradzali mu start w Vojens. On jednak zmusił się do niego, bo za wszelką cenę chciał dowieźć tytuł. Nie dało się jednak tego zrobić. Pod taśmą stawał półprzytomny i nie do końca świadomy tego, co dzieje się wokół. Rickardsson to wykorzystał i to on zdobył złoto. A Gollob musiał poczekać aż 11 lat.