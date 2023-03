Tam też kochają ten sport. Trybuny zalały się kibicami

Pomimo tego, że we Włoszech na próżno obecnie szukać zawodników należących do ścisłej czołowej czołówki, kibice zakochani są tam w czarnym sporcie . W przeszłości kraj ten organizował pojedyncze rundy Grand Prix, a ponadto doczekał się dwóch naprawdę solidnych obiektów - w Lonigo oraz Terenzano. To właśnie pierwsze z tych miast przeżywa w tym roku wielki boom na żużel. Zaczęło się od treningu Bartosza Zmarzlika . Potem zaś lokalni promotorzy postanowili zorganizować turniej towarzyski, na który poza lokalnymi zawodnikami zaprosili chociażby Nicolaia Klindta.

Gdyby tego typu zawody odbyły się w Polsce, to z pewnością sprowadziłby na trybuny zaledwie kilkuset najwierniejszych kibiców. We Włoszech jednak byliśmy świadkami nieprawdopodobnych wręcz scen, ponieważ obiekt w Lonigo zalał się fanami i jedyne wolne miejsca mogliśmy zaobserwować w zarośniętych trawą miejscach, gdzie brakuje ławeczek oraz krzesełek . Zmaganiom przyglądał się nawet burmistrz miasta, Pierluigi Giacomello.

Runda Grand Prix zawita do Włoch?

Co warto zaznaczyć, kilkutysięczna publika miała powody do radości, bo główny bohater kibiców - Michele Paco Castagna pokonał wielkiego faworyta Nicolaia Klindta i odniósł cenne zwycięstwo. Najważniejszy jest jednak obrazek wysłany w świat. Italia pokazała bowiem, że już w tej chwili może zorganizować nawet rundę Grand Prix. O ile w tym roku nie ma na to szans, ponieważ nie zanosi się na zmiany w kalendarzu, o tyle od 2024 roku nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie. Odkrywanie nowych państw to jeden z głównych celów Discovery Sports Events. Amerykański gigant powinien więc zwrócić uwagę na Włochów.