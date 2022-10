Tam panuje prawdziwy dobrobyt. Inni spoglądają z zazdrością

Damian Ratajczak, Hubert Jabłoński, Maksym Borowiak, Antoni Mencel to obecnie najlepsi młodzieżowcy Fogo Unii Leszno. Ta czwórka powinna powalczyć o miejsce w pierwszej drużynie na sezon 2023, choć w poczekalni czekają już kolejne talenty. To Hubert Ścibak, Oskar Buszkiewicz i Tobiasz Musielak jr.

Dobrobyt w Lesznie. Co klub zrobi z juniorami?

Na razie jest tak, że pewniakiem do składu jest Damian Ratajczak. On może być pewny swego, bo powinien być generalnie jednym z najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze. To, kto będzie mu partnerował jest już sprawą otwartą. W poprzednim sezonie najczęściej był to Hubert Jabłoński, który jednak po obiecującym początku nieco przygasł i później nie był już tak dobry.