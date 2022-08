Tam nigdy nie było nudy. Znów czeka nas niezapomniany turniej?

Najbliższe dni to jednak nie tylko Grand Prix w stolicy Dolnego Śląska, ale i przede wszystkim ogromne ligowe emocje. Rozpoczniemy je nie od PGE Ekstraligi, a jej zaplecza, bo w piątek odbędą się pierwsze półfinały. Na dzień dobry w absolutnym hicie tej fazy sezonu Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmie Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Z kolei parę minut po ostatnim biegu w województwie lubuskim błyskawicznie przeniesiemy się do Łodzi, gdzie lucky loser czyli H. Skrzydlewska Orzeł ugości rosnące w siłę Cellfast Wilki Krosno. Transmisję z obu wydarzeń przeprowadzi stacja Canal+ Sport 5.

Znów zapowiada się wielkie święto

Niecałą dobę po turnieju we Wrocławiu wyłonimy zaś półfinalistów PGE Ekstraligi. O ile na autostradzie do najlepszej czwórki jest już Motor Lublin, o tyle w parach Moje Bermudy Stal - For Nature Solutions Apator oraz zielona-energia.com Włókniarz - Betard Sparta może zdarzyć się dosłownie wszystko. To że żużel wprost uwielbia niespodzianki przekonaliśmy się zresztą tydzień temu na Motoarenie w Toruniu. Gorzowianie bez Andersa Thomsena, Martina Vaculika oraz Oskara Palucha pojechali tam jak na ścięcie, a do domu wrócili z zaledwie dwupunktową stratą.