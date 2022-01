KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Nie ma co ukrywać, stadion w Gdańsku mamy już dość przestarzały. Często brudne krzesełka, ludzie siadają "jak leci". Wizualnie także słabo to już wygląda, choć obiekt jest bardzo charakterystyczny ze względu na budynki w okolicach parku maszyn. Przydałby mu się jednak remont. Wiele ekip z eWinner 1. Ligi ma lepsze stadiony, a u nas w Gdańsku cały czas trochę takie lata 90-te. NASZA OCENA: 3.

GASTRONOMIA. - Strasznie długie kolejki po piwo. Ja akurat w nich nie stoję, bo piwa nie piję, ale widzę co mecz, jak ludzie się denerwują. To jednak problem wielu stadionów, nie tylko tego gdańskiego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że za to u nas lepiej to piwo smakuje, bo w powietrzu czuć morską bryzę, ale chyba trochę przesadził - śmieje się pan Mariusz. NASZA OCENA: 3.5.

Na Wybrzeże lepiej tramwajem niż samochodem

DOJAZD I PARKING. - Stadion jest położony kilka przystanków tramwajowych od centrum miasta i wielu kibiców stosuje ten środek transportu. Ja osobiście też jeżdżę tramwajem. Kursują często i zatrzymują się prawie pod stadionem. Autem jeździć nie lubię, bo po pierwsze jest duży ruch w okolicach stadionu, a po drugie potężne problemy z parkingiem. Dwa razy zdarzyło mi się dostać mandat za zaparkowanie w miejscu niedozwolonym, ale gdybym jeszcze chwilę szukał dozwolonego, spóźniłbym się na mecz - słyszymy. NASZA OCENA: 3.5.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Z tym jest w Gdańsku problem. Często biegi rozstrzygają się na pierwszym okrążeniu. Kibic jednak chciałby trochę tej walki zobaczyć. Nie mówię, że jest tak absolutnie w każdym biegu, bo przesadziłbym. Ale w większości. W zasadzie przywykłem do tego, że program można pisać po 15 sekundach biegu. Zauważyłem jednak, że to zależy od przygotowania toru. Zawody SEC w zeszłym roku były znacznie ciekawsze niż liga. NASZA OCENA: 3.5.

Stadion w Gdańsku faktycznie lata świetności ma już za sobą. Ze strony dziennikarskiej możemy dodać kiepską, ciasną trybunę prasową, na której przy lepszych meczach trwa walka o pojedyncze miejsca. Wybrzeżu przydałby się remont obiektu, bo ten obecny prezentuje się marnie. NASZA OCENA OGÓLNA: 3.38.