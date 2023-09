Tam mieli go dość. Dostał kontrakt i wygrali los na loterii

Przed rokiem Jack Holder był 28-ym zawodnikiem PGE Ekstraligi pod względem średniej - dokładnie 1,602 pkt./bieg i łącznie 181 punktów z bonusami. Taka postawa nie zadowalała działaczy For Nature Solutions Apatora Toruń, którzy po latach współpracy zdecydowali się z nim rozstać. Zawodnik przeniósł się do Lublina, gdzie zanotował niebywałą metamorfozę. Sezon skończył jako 10-ty żużlowiec ligi ze średnią 2,080 pkt./bieg.

Holder potrzebował zmiany klubu

Dobra postawa w polskiej lidze to jedno, ale Australijczyk generalnie zmienił się nie do poznania. W Grand Prix walczy o brązowy medal z Martinem Vaculikiem, co jest jego życiowym osiągnięciem. Dziś z pewnością może powiedzieć, że wybór Platinum Motoru Lublin okazał się strzałem w dziesiątkę. Po tym, jak podziękowano mu w Toruniu nie mógł przebierać w wielu ofertach. Do drużyny mistrzów Polski też trafił trochę z przypadku. Prezes Jakub Kępa na liście życzeń miał wyżej kilku zawodników, ale rynek transferowy potoczył się tak, że ostatecznie wybór padł na Holdera.