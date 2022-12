Tam juniorzy nie mają szczęścia. Problemy od lat

Pokonywali mistrzów na ich torach

Rafał Karczmarz jako nastolatek potrafił pokonywać na wyjeździe Jasona Doyle'a i wiele innych gwiazd światowego żużla. Przez długi czas wierzono, że to właśnie on w jakimś chociaż stopniu nawiąże do wielkich wyczynów Zmarzlika. Problem w tym, że w którymś momencie Karczmarzowi odechciało się jeździć, skończył nawet karierę. Do teraz wygląda, jakby czasem po prostu miał dość żużla. W przyszłym roku ma być zawodnikiem Stali Rzeszów i kto wie, czy nie jest to jego sezon o "być albo nie być".