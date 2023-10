Tam doszło do prawdziwej rewolucji. Wymienili połowę składu i trenera

Małkiewicz dobry, a mówią, że Przanowski jeszcze lepszy

W środowisku zasadniczo chwalą GKM za odwagę, za postawienie na Kościechę. Uważa się, że to może być ta nowa jakość. Kościecha miał trudne początki, ale wiele wskazuje na to, że wyciągnął wnioski z błędów, a zapał, z jakim pracuje, bardzo spodobał się działaczom. Zresztą układ z Januszem Ślączką już się wypalił.

I tylko Hampela żal

Kościecha, młodzi oraz dwójka nowych Australijczyków (Jason Doyle, Jaimon Lidsey), ma (powinna) zmienić GKM na tyle, żeby się bił o play-off, bo to jest marzenie Grudziądza, odkąd awansował do Ekstraligi. W każdym roku czegoś brakowało, ale teraz ma być inaczej.

Inna sprawa, że to nie do końca jest ten wymarzony skład. Lidsey trafił na listę życzeń, gdy upadła szansa na angaż Jarosława Hampela. To on był celem numer 1. Nie był jednak zainteresowany ofertą, bo już przymierzał kevlar Enea Falubazu Zielona Góra.