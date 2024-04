Talenty ze świata marzą o jeździe w polskim klubie. Brakuje wolnych miejsc

Ebut.pl Stal Gorzów od wielu lat utrzymuje się na szczycie polskiego żużla . "Żółto-niebiescy" co prawda ostatni tytuł zdobyli w sezonie 2018, ale kraj przywyknął już do częstej obecności tejże ekipy w fazie play-off PGE Ekstraligi. Chociażby w tym roku na stadionie imienia Edwarda Jancarza regularnie prezentują się stali uczestnicy cyklu Speedway Grand Prix 2024 - Martin Vaculik oraz Szymon Woźniak. Z elity przez kontuzję dopiero co wypadł Anders Thomsen. Eksperci nie mają wątpliwości i uważają, że drużyna powalczy w niedawno rozpoczętych zmaganiach o kolejny medal do kolekcji.

Żużlową Polskę zachwycają nie tylko seniorzy. Świetnie radzą sobie ich młodsi koledzy. Oni nie mają sobie równych w Ekstralidze U24. Rok temu ebut.pl Stal po trzymającym do końca w napięciu finale pokonała Cellfast Wilki Krosno i teraz marzy o obronie tytułu. W kadrze pozostało mnóstwo nazwisk z poprzedniego sezonu. Ba, działacze jeszcze ją wzmocnili, dogadując się z czeskim talentem Adamem Bednarem oraz Rasmusem Karlssonem . Pierwszy z nich nazywany jest "czeskim Zmarzlikiem" ze względu na współpracę z Orlenem. Drugi natomiast to obecny mistrz świata w klasie 250cc.

Stal Gorzów dba o młodych zawodników. Mają kapitalne warunki

Dajemy silniki. Mają mieszkania oraz osobiste garaże. Wszystko jest kapitalnie wyposażone. Do tego dochodzi osobny pokój socjalny, zaplecze, gdzie mogą umyć kevlary, części do motocykla i wykąpać się. Wszystko jest profesjonalnie zrobione. Klub wydał na to ponad dwa miliony złotych, żeby zorganizować taką bazę. Coś dajemy, więc coś chcemy w zamian. Wiadomo, że finanse muszą być dopasowane do poziomu sportowego

Żużel to specyficzny sport i w składzie każdej ekipy jest zaledwie osiem miejsc, z czego ostatni zawodnik pełni funkcję rezerwowego. Właśnie z tego powodu gorzowianie muszą czasem odmawiać chętnym pochodzących z innych krajów. - Wiadomo, że docelowo zmieszczą się u nas nie wszyscy chłopacy. Czekają jednak na nich wtedy drużyny z niższych szczebli . Jako ekstraligowcy dostajemy wszyscy dodatkowe pieniądze z tytułu praw telewizyjnych i powinny być one przeznaczane na rozwój dyscypliny, czyli w polskich zawodników oraz tych zagranicznych, którzy w przyszłości mogą ścigać się w drużynach ligowych - dodaje Chomski.

Nie każdy może jeździć w Stali Gorzów. Klub ma swoje warunki

Klub przygarniając utalentowanego zawodnika ryzykuje, że w przyszłości jako oszlifowany diament przejdzie do ligowego konkurenta. Z pomocą przychodzą wtedy wieloletnie umowy. - Jeżeli mamy w chłopaka zainwestować pieniądze, dać mu sprzęt, a on podpisze kontrakt na rok, góra dwa to nie jest to zbyt korzystne dla klubu. Nie dochodzimy wtedy do porozumienia. Nikt nie chce inwestować, a potem widzieć jak ktoś inny zbiera owoce tejże inwestycji - wyjaśnia utytułowany trener.