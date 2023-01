Talent z kontraktem na 5 lat. Już czeka na niego prezent

Ludzie piszą, że Tai Woffinden przyciąga talenty do Sparty

Ludzie piszą, że Tai Woffinden działa, że pomógł ściągnąć Killeena do Sparty. To jednak nie jest prawda. Killeen w Sparcie, to sukces sztabu szkoleniowego. 17-latek cały ubiegły rok jeździł z wrocławskim zespołem na mecze Ekstraligi U-24 i tak mu się spodobało, że postanowił podpisać kontrakt.

Gdyby nie pech, to Sparta już rok temu ogłosiłaby Killeena. Zawodnik doznał jednak w Anglii poważnej kontuzji i musiał przedwcześnie zakończyć sezon. Czuł się jednak w Sparcie na tyle dobrze, że po powrocie do zdrowia nie szukał innej opcji.

Sparta ma dla Killeena prezent

Klub już kupił dla Killeena kompletny motocykl, na którym będzie on startował w lidze. To jest coś w rodzaju prezentu-niespodzianki dla australijskiego talentu, który na żużel był skazany. Jego tata ścigał się na motocyklach.

I tu wracamy do Woffindena, bo choć bezpośrednio nie przyczynił się on do przyjścia Killeena, to pośrednio już tak. Żużlowe środowisko australijsko-brytyjskie z uwagi na Woffindena i Daniela Bewleya przygląda się Sparcie, dużo wie o tym klubie i widzi w nim dobre miejsce na rozwinięcie skrzydeł.