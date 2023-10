Talent szuka nowego klubu. Działaczy niepokoi jeden fakt

Kilkanaście dni temu stało się w zasadzie przesądzone, że ebut.pl Stal po sezonie 2023 opuści Mateusz Bartkowiak. Utalentowany młodzieżowiec na rynku transferowym pewnie nie narzeka na brak zainteresowania, ale z drugiej strony nie spodziewamy się, by dostał bardzo dużo ofert. Działacze są bowiem świadomi, iż non stop trapią go mniejsze lub większe kontuzje. To właśnie urazy zastopowały karierę żużlowca i przyczyniły się do pożegnania juniora z PGE Ekstraligą.