Talent rozchwytywany. Uczeń legendy zbiera oferty

Zawodnicy do lat 24 są ważnym elementem układanki największych polskich klubów. Chociażby w For Nature Solutions Apatorze prawdziwą furorę robi Robert Lambert, a we Wrocławiu nikt nie wyobraża sobie zespołu bez Daniela Bewleya oraz Gleba Czugunowa. W eWinner 1. Lidze wcale nie jest inaczej, więc nic dziwnego że prezesi już teraz zaczynają licytować się o najbardziej obiecujące nazwiska. Wielki bój toczy się przede wszystkim o Luke’a Beckera. Amerykanin w zeszłym roku fenomenalnie zadebiutował w H. Skrzydlewska Orle i pomimo lekkiego spadku formy wciąż spływają do niego liczne oferty.

Zawodnicy U24 pod lupą pierwszoligowców

Według naszych informacji bliskie sprowadzenia ucznia legendarnego Grega Hancocka są chociażby Cellfast Wilki, jednak wszystko uzależnione jest od pozostania w Krośnie świetnie spisującego się Keynana Rewa. Jeżeli Australijczyk za rok znów jeździłby na Podkarpaciu, to prawdopodobnie do gry wkroczy Stelmet Falubaz, który z kolei opuści Mateusz Tonder. Wychowanek ma podobno ogromny żal do klubu za ostatnie tygodnie i nie widzi swojej dalszej w przyszłości w Zielonej Górze. Obecny żużlowiec Orła byłby więc za niego naprawdę dobrą opcją.

Barwy zmienią też Jan Kvech oraz Mateusz Świdnicki. Transfer pierwszego z nich do For Nature Solutions Apatora wydaje się być tylko kwestią czasu. Czecha czeka trudne zadanie, ponieważ będzie musiał wejść on w buty przekraczającego magiczny wiek Roberta Lamberta. Drugiego z wymienionych panów czeka natomiast zupełnie odwrotna droga, bo z racji bogatej kadry zielona-energia.com Włókniarza zamieni on PGE Ekstraligę na eWinner 1. Ligę.