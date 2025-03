Talent na miarę najlepszych na świecie. "Złote dziecko" ambasadorem kraju

Żużel. Andrzej Lebiediew jest ambasadorem Łotwy

Niektórzy wieszczą teraz spadek Stali Gorzów, nowemu pracodawcy zawodnika. Najlepszy łotewski żużlowiec jest żużlowym ambasadorem Łotwy na całym świecie. Od lat broni honoru swojego kraju, gdyż w złym kierunku poszły kariery innych dużych talentów. Maksym Bogdanow zakończył karierę z powodów zdrowotnych, Oleg Michaiłow cofnął się w sportowym rozwoju i karierę zawiesił, a Francis Gusts, choć ma wielki talent, nie potrafi rozwinąć skrzydeł oraz unikać kontuzji. Oprócz sukcesów indywidualnych Lebiediew ma na swoim koncie jeszcze zdobyty dla Łotwy, m.in. srebrny medal Mistrzostw Europy Par.



Wówczas, w 2012 roku, finał odbył się na Łotwie (w Daugavpils). Czy historia zatoczy koło? W nadchodzącym sezonie finał MEP wróci w to samo miejsce. - Łotwa nie ma co ukrywać, nie jest potęgą żużla na tle krajów zachodnich. W tamtych czasach mieliśmy tylko jeden ośrodek żużlowy w Daugavpils. Ryga wróciła do łask dopiero kilka lat później. Niemniej dzięki niej przybyło kilku nowych zawodników. W okolicach 2010 roku czynne było tylko Daugavpils i trener miał oczy, więc dawał szanse tym, którzy osiągali dobre wyniki w Lokomotivie i zawodach krajowych - powiedział Lebiediew w wywiadzie dla oficjalnej strony Stali Gorzów.