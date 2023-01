Talent chce rzucić swój klub. Ma ważny powód

O tym, że Piotr Świercz ma papiery na jazdę, nikogo nie trzeba przekonywać. Jeśli jednak nie będzie rozwijał swojego talentu, to przepadnie. Targana problemami drugoligowa Unia Tarnów nie jest w tej chwili najlepszym miejscem do tego, by iść do przodu, dlatego zawodnik chce zmienić klub.