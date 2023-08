Taktyczny majstersztyk Polaka. „Kosmonauta” doładował baterię

Dobrucki tłumaczy, dlaczego wybrał Janowskiego na ostatni bieg

- Może to tak w telewizji wyglądało, ale ja nie miałem chwili zwątpienia - tłumaczy nam Dobrucki. - Kiedy stanąłem przed kamerą, żeby podać, kto pojedzie w czterech ostatnich wyścigach, to już miałem wszystko rozpisane. Wiedziałem, że jak postawię Zmarzlika na ostatni bieg, to on załatwi sprawę. Uznałem jednak, że to nam może nie wystarczyć do złota, dlatego zagrałem inaczej.