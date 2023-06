Taktyczny błysk. Jednym ruchem wygrali mecz

Już w niedzielę rano było jasne, że w Poznaniu Polonia będzie musiała radzić sobie bez jednego z najlepszych zawodników, czyli Andreasa Lyagera który mocno poobijał się podczas meczu ligi duńskiej. Choć nie wiedzieć czemu tę informację trzymano w tajemnicy do samego końca, kibice wiedzieli że 26-letni zawodnik raczej nie pojedzie. To jednak nie był koniec osłabień. W pierwszym swoim biegu paskudnie upadł Daniel Jeleniewski, który był niezdolny do dalszej jazdy. Tym samym wydawało się, że PSŻ ma autostradę do zwycięstwa.