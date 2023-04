Taktyczne dno. Zremisowali wygrany mecz [opinia]

Kiedy po jedenastu wyścigach grudziądzanie przegrywali różnicą ośmiu punktów, wszyscy myśleli, że jest już po meczu, a Włókniarz odniesie gładkie zwycięstwo. Przebieg spotkania właśnie to zwiastował. Taki rezultat szokował, bo fatalnie w meczu spisał się Jakub Miśkowiak, a Włókniarz miał seniorską lukę. Niezdolny do jazdy okazał się Kacper Woryna. Nikt nie ma wątpliwości, że z wychowankiem ROW-u Rybnik częstochowianie odnieśliby zwycięstwo.

Nieporadność sztabu

GKM nie wykorzystał idealnej okazji, by pokonać częstochowian. Akurat w tym spotkaniu wiele nie trzeba było. Pedersen znów ciągnął swój klub za uszy, ale przy takiej postawie reszty zespołu GKM nie ma co liczyć na wymarzone play-offy, a wątpię, by Wadim Tarasienko mocno zmienił układ sił w zespole, choć z pewnością będzie wartością dodaną do drużyny.