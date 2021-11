Takiej ligi nie było! Kto ma w niej największe szanse?

Ekstraliga U-24 to projekt, który od dłuższego czasu jest szeroko omawiany w środowisku. Jedni widzą w tym spory potencjał, bo niektórzy żużlowcy otrzymają szansę na złapanie rytmu, potrzebnego do rozwoju. Drudzy sugerują natomiast, że to jedynie przedłużanie sportowej agonii wielu karier.

Znane są podstawowe szczegóły rozgrywek. Skład drużyny stworzy siedmiu zawodników. W zespołach nastąpi podział na juniorów i seniorów. Na pozycji "seniorskiej" musi znaleźć się przynajmniej dwóch Polaków i dwóch żużlowców zagranicznych. W tej lidze mogą jeździć 15-latkowie i osoby, których średnia z zeszłego sezonu nie przekroczyła 1,4 punktu na bieg. Mowa o średniej z Ekstraligi. Spotkania zaplanowane są na wtorek.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski chce zdominować rozgrywki?

Kluby szukają zatem nazwisk, by zapełnić skład drugiej drużyny. Dzięki temu okienko jest zdecydowanie ciekawsze. Na rynku toczyła się walka o co większe talenty z zagranicy. Ponadto nieoczekiwaną szansę otrzymają żużlowcy, na których postawiono krzyżyk.

Większość ośrodków nie przeprowadziło jednak ofensywy. Członkowie Ekstraligi głównie postawią na swoich juniorów. W wielu składach brakuje kilku nazwisk do wypełnienia limitów. Niewykluczone, że wygląd niektórych składów poznamy dopiero za jakiś czas.

Tą drogą nie poszła Arged Malesa. Ostrowianie wykonali sporo ruchów związanych z nowym projektem. Opiekunem składu został Kamil Brzozowski. Oprócz czwórki utalentowanych juniorów zespół stworzą: Tim Soerensen, Filip Hjemland i Mateusz Błażykowski. Pytanie, jakie decyzje zapadną w sprawie Matijasa Nielsena. Duńczyk może wziąć udział w rywalizacji, ale niewykluczone, że skupi się on na jeździe w pierwszej drużynie.

Aktualne składy Ekstraligi U-24:

Betard Sparta Wrocław:

Bartłomiej Kowalski, Michał Curzytek, Bartosz Curzytek, Mateusz Panicz

Motor Lublin:

Mateusz Cierniak, Mateusz Tudzież, Maksym Drabik



Moje Bermudy Stal Gorzów:

Wiktor Jasiński, Kamil Pytlewski, Oliwier Ralcewicz, Oskar Paluch, Oskar Hurysz

Fogo Unia Leszno:

Damian Ratajczak, Keynan Rew, Jonas Knudsen, Jesper Knudsen, James Pearson, Hubert Jabłoński, Olivier Buszkiewicz, Tobiasz Musielak, Antoni Mencel, Maksym Borowiak



Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Jonas Jeppesen, Andriej Rozaliuk, Jakub Martyniak, Kajetan Kupiec, Kamil Król



eWinner Apator Toruń:

Krzysztof Lewandowski, Karol Żupiński, Denis Zieliński, Mateusz Affelt



ZOOleszcz GKM Grudziądz:

Norbert Krakowiak, Wiktor Rafalski, Kacper Łobodziński, Seweryn Orgacki,



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski:

Sebastian Szostak, Jakub Krawczyk, Jakub Poczta, Kacper Grzelak, Tim Soerensen, Filip Hjemland, Mateusz Błażykowski, Matijas Nielsen