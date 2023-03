Takiej kasy jeszcze tam nie było! Polskie kluby dostaną fortunę

Toczą wojnę z miastem. Chcą więcej kasy

3. Motor Lublin - 4 426 727,64 zł



Motor Lublin może liczyć na gigantyczne wsparcie ze spółek skarbu państwa oraz bardzo dobre pieniądze z samorządu. Motor Lublin otrzymał z budżetu miasta 3 200 000 zł na udział w rozgrywkach ligowych, a wskazane pieniądze wypłacone zostały w dwóch transzach. Ponadto lublinianie za darmo mogli użytkować stadion przy Alejach Zygmuntowskich, a wszelkie koszty organizacji imprez oraz spełnienia potrzeb szkoleniowych zostały poniesione przez miasto, co przełożyło się na łączną sumę 972 000 zł.



Także modernizacje stadionu przeprowadzane były z pieniędzy podatników. 230 500 zł pochłonęła dostawa i montaż systemu przykrycia toru, a 24 227,64 zł przeznaczono na pozostałe prace remontowe.



2. Sparta Wrocław - 5 000 000 zł



Rozczarowanie zeszłego sezonu - Betard Sparta Wrocław choć jest na drugim miejscu w naszym zestawieniu, to z kasy miejskiej do własnej kieszeni przygarnęła więcej niż ktokolwiek inny w PGE Ekstralidze. Miasto przekazało 5 milionów Sparcie w dwóch transzach. Były to umowy dotacyjne na 3 250 000 zł oraz 1 750 000 zł.



Na bieżący rok miasto Wrocław zarezerwowało dla Sparty co najmniej 3 350 000 zł.



1. Ostrovia Ostrów - 16 392 585,43 zł