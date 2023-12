Takiego zwrotu akcji się nie spodziewał. Prezes zrobił mu niespodziankę

Kariera Mateusza Szczepaniaka powoli wychodzi na prostą. Sezon 2023 połowicznie został u niego spisany na straty, ponieważ po awansie do PGE Ekstraligi z 36-latka zrezygnowały Cellfast Wilki Krosno. Zawodnik wybrał następnie ofertę ZOOLeszcz GKM-u, z myślą regularnej jazdy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostrowianin niemiło zaskoczył się już w listopadzie, kiedy to działacze z Grudziądza w ostatniej chwili sprowadzili Gleba Czugunowa. Mina wychowanka Polonii Piła na oficjalnej prezentacji drużyny mówiła sama za siebie. Wiosną Szczepaniak próbował zaimponować na treningach, ale misja dostania się do składu zakończyła się niepowodzeniem i żużlowiec błyskawicznie powrócił do pierwszej ligi.