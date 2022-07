Takiego weekendu dawno nie mieli. W piątek zaczną świętowanie?

Optibet Lokomotiv Daugavpils jest już o krok od zapewnienia sobie awansu do fazy play-off 2. Ligi Żużlowej. Jeśli Łotysze w piątek pokonają OK Bedmet Kolejarza Opole, to właściwie zabukują sobie bilet do fazy finałowej rozgrywek. Na tym kończą się jednak dobre wieści dla żużlowców, ponieważ czeka ich naprawdę wyczerpujący weekend.