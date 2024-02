Takiego turnieju tam jeszcze nie było. Są zaszczyceni, padły ważne słowa

Nie mają łatwo ze swoimi kibicami działacze H. Skrzydlewska Orła. Z myślą o nich kilka lat temu wybudowano nowoczesny obiekt, który w większości meczów ligowych zamiast być zapełniony, świeci pustkami. Na nic zdają się liczne akcje marketingowe czy rosnący poziom Metalkas 2. Ekstraligi. Fani wolą najwyraźniej wybrać się na mecze piłkarskich drużyn, czyli Widzewa oraz ŁKS-u. Ponadto na świetnym poziomie funkcjonuje żeńska siatkówka. W czołowej piątce Tauron Ligi znajdują się obecnie aż dwie łódzkie ekipy.

Sytuacja w najbliższych miesiącach może wreszcie ulegnie zmianie. Miasto z centralnej części kraju jest coraz bardziej zauważane przez najważniejsze osoby w polskim żużlu. W sezonie 2023 na Moto Arenie awaryjnie odbyła się decydująca runda Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostw Polski. W przeszłości był też TAURON SEC, więc kibice oglądali naprawdę zacne nazwiska. Wspomniane imprezy zakończyły się sukcesem i to pomimo paru pustych miejsc na trybunach. Zwłaszcza zawodnicy bardzo chwalili przygotowanie toru, co w XXI wieku wcale nie jest takie oczywiste.

Szybka Kontra. Czy Polska wreszcie wygał SoN? / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Bartosz Zmarzlik zawita do Łodzi. Czeka go trudne wyzwanie

To właśnie te dobre opinie przyczyniły się w głównym stopniu do powierzenia Łodzi organizacji kolejnego wyjątkowego wydarzenia. Moto Arena w kwietniu ugości PGE IMME, czyli chyba najsilniej obsadzony turniej w całym sezonie. Na domowym obiekcie H. Skrzydlewska Orła zmierzą się prawdziwe gwiazdy, ponieważ w zmaganiach pojedzie czołowa piętnastka PGE Ekstraligi 2023 pod względem średniej biegowej. Oznacza to, że kibicom zaprezentują się między innymi Bartosz Zmarzlik, Emil Sajfutdinow czy Artiom Łaguta, czyli ostatni pogromca wychowanka Stali Gorzów w cyklu Speedway Grand Prix.

Napisać, że łódzcy działacze są zadowoleni, to jak nic nie napisać. - To będzie obsada taka, że Grand Prix wysiada. Będziemy z dnia na dzień walczyć o to, żeby te imprezę rozpropagować, żeby bilety trzeba było kupować u koników. Myślę, że dożyję jeszcze tych czasów. Naszą największą nadzieją i marzeniem jest to, żeby ten stadion się zapełnił. Zabiegaliśmy o to, aby u nas takie imprezy zaczęły się odbywać, żeby ten żużel w Łodzi i okolicy rozpropagować - przekazał Witold Skrzydlewski na oficjalnej konferencji prasowej (cytat za: ekstraliga.pl).

Teraz wszystko w rękach marketingowców. Trzymamy za nich kciuki, by wykonali kawał dobrej roboty i sprowadzili na Moto Arenę komplet publiczności. Naszym zdaniem jest to jak najbardziej do zrobienia. O tym czy dadzą radę, przekonamy się 5 kwietnia o godzinie 19:00.

Witold Skrzydlewski na trybunach / Adrian Skorupski / Flipper Jarosław Pabijan

